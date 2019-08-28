Haberler» Güncel» Haber

Dinlenme tesisinde 28 kaçak göçmen yakalandı

NİĞDE'de bir dinlenme tesisinin bahçesinde Afganistan uyruklu 28 kaçak göçmen yakalandı.

28.08.2019 21:36 Dinlenme tesisinde 28 kaçak göçmen yakalandı
NİĞDE'de bir dinlenme tesisinin bahçesinde Afganistan uyruklu 28 kaçak göçmen yakalandı.
Niğde- Adana Karayolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinin arka bahçesinde yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 1'i kadın 28 göçmen yakalandı. Ulukışla İlçe Polis Amirliği'ne götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.



Afganistan, Adana, Polis, Niğde, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:56   ABD Savunma Bakanı Esper'den Türkiye açıklaması
22:55   Muğla'da kıyı ve koylar denizden denetlendi
22:54   Uyuşturucu kuryesi otobüs terminalinde yakalandı
22:52   Tunceli'de terör operasyonu
22:50   Yakıt parası tartışmasında birbirlerini bıçakladılar
22:45   Kırıkkale'de OSB'de patlama: 4 yaralı
22:45   Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 9 ölü, 23 yaralı