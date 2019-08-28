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Dinlenme tesisinde baygın bulunan kişi hastanede öldü

Çorum'un Kargı ilçesindeki bir dinlenme tesisinde vatandaşlar tarafından baygın olarak bulunan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

28.08.2019 16:42 Dinlenme tesisinde baygın bulunan kişi hastanede öldü
Çorum'un Kargı ilçesindeki bir dinlenme tesisinde vatandaşlar tarafından baygın olarak bulunan kişi, hastanede hayatını kaybetti.
D-100 kara yolu Avşar köyü mevkindeki bir dinlenme tesisinin tuvaletinde M.K'yi (44) yerde hareketsiz yatarken bulan vatandaşlar, durumu yetkililere haber verdi.
Tesise gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kargı Devlet Hastanesine kaldırılan M.K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İlk belirlemelere göre vücudunda kesici veya delici alet izine rastlanmayan M.K'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Çorum, Kargı, Güncel

Kaynak: AA

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