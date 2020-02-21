Haberler » Güncel » Dinlenmek için oturduğu sandalyede öldü - Haber

Dinlenmek için oturduğu sandalyede öldü

ANTALYA'da, Ömer Faruk Uğur (67), dinlenmek için oturduğu sandalyede yaşamını yitirdi.

21.02.2020 19:37 | Son Güncelleme: 21.02.2020 19:38Dinlenmek için oturduğu sandalyede öldü

ANTALYA'da, Ömer Faruk Uğur (67), dinlenmek için oturduğu sandalyede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçesi Mahallesi Yüzüncü Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde bulvar üzerindeki bir restorana gelen Ömer Faruk Uğur, yorulduğunu belirterek, iş yeri sahibinden sandalyeye oturmak için izin istedi. Bir süre sandalyede oturan Uğur'un rahatsızlandığını gören iş yeri sahibi, "Su ister misin?" diye sordu. Sadece dinlenmek istediğini söyleyen Uğur, bir süre sonra hareketsiz şekilde oturmaya başladı.

Uğur'u o şekilde gören iş yeri sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uğur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ömer Faruk Uğur'un elinde anahtar, ayağında ise galoş olduğu görüldü.

Uğur'un cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Muratpaşa, Altındağ, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 20:03:39