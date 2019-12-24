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Dinlenmek için park ettiği TIR'da kalp krizi geçiren şoför öldü

ANKARA'da, dinlenmek için bir iş merkezinin otoparkına çektiği TIR'ın içerisinde kalp krizi geçiren sürücü N.Y., hayatını kaybetti.

24.12.2019 23:04 | Son Güncelleme: 24.12.2019 23:04 Dinlenmek için park ettiği TIR'da kalp krizi geçiren şoför öldü

ANKARA'da, dinlenmek için bir iş merkezinin otoparkına çektiği TIR'ın içerisinde kalp krizi geçiren sürücü N.Y., hayatını kaybetti.  

Olay, akşam saatlerinde ilçesi Macun Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre N.Y., uzun süre kullandığı TIR'ı dinlenmek için bir iş merkezinin otoparkına park etti. Park halindeki TIR'ın içinde uyuyan N.Y., bir süre sonra kalp krizi geçirdi. İş merkezinde çalışan bir kişinin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, N.Y.'nin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini tespit etti. Bölgede incelemede bulunan polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntüler

Haber:  ANKARA,



Yenimahalle, Kalp Krizi, Güncel

Kaynak: DHA

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