’Dinlerin Buluşması’ etkinliği

Mersin'de Kurban Bayramı dolayısıyla bu yıl 22. kez gerçekleştirilen "Dinlerin Buluşması" etkinliğinde, Müslüman ve Hristiyan din adamları birlik ve beraberlik için dua etti.

Farklı dine mensup kişilerin Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki kabristanlarında düzenlenen programda, Mersin İtalyan Katolik Kilisesi rahibi Fransua Dondu ve imam Mehmet Keskin yan yana geldi.

Etkinlikte din adamları, birlikte dualar ederek barış, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi.

İmam Keskin'in Kur'an-ı Kerim, rahip Dondu'nun da İncil'den bölümler okuduğu programda ilahiler de seslendirildi.

Dondu, burada yaptığı konuşmada, tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlayarak, bayramın sağlık, sevgi ve barış getirmesini diledi.

Mersin'in mozaik bir kent olduğunu ve her parçasının eşsiz bir değer olduğunu vurgulayan Dondu," Zaten İbrahim Peygamber de birleşen Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık dinleri, sevgiyi, merhameti, hoşgörüyü, barışı ve kardeşliği emreder. Böylece üç semavi dinin ortak anlayışı yeryüzünde hüküm sürdüğünde, gerçek bir huzur ve güven ortamı sağlanmış olacaktır." dedi.

Etkinlik bayramlaşmanın ardından sona erdi.

Programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel'in yanı sıra vatandaşlar katıldı.