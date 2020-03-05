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Dino Brained Filmi

Dino Brained filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Dino Brained filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:53 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:53Dino Brained Filmi
Yönetmenliğini Izzy Clarke'ın ve senaristliğini ise Katie Simonin'in üstlendiği animasyon film inin orijinal seslendirmelerinde Ray Anand, Sarah Kenny ve Slim Durst görev alıyorlar.


Yönetmen: Izzy Clarke
Senaryo: Katie Simonin
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Dino Brained
Yapımcı Firma: Vişne Production
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

5.03.2020 17:33:05