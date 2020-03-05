Dino Brained Filmi

Yönetmenliğini Izzy Clarke'ın ve senaristliğini ise Katie Simonin'in üstlendiği animasyon film
inin orijinal seslendirmelerinde Ray Anand, Sarah Kenny ve Slim Durst görev alıyorlar.Yönetmen:
Izzy ClarkeSenaryo:
Katie SimoninFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Dino BrainedYapımcı Firma:
Vişne ProductionYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
01.01.2070 Dino Brained Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.