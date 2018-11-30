Dinozor Koleksiyonunu Kaybeden Çocuğa Oyuncak Desteği

30 Kasım 2018 Cuma 12:10



30 Kasım 2018 Cuma 12:10

– ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki orman yangınında dinozor koleksiyonunu kaybeden çocuğa, oyuncak yardımı yapıldı.ABD basınında yer alan haberlere göre, şu ana kadar Kaliforniya tarihindeki en korkunç, en ölümcül olarak nitelendirilen ve "Kamp ateşi" olarak adlandırılan orman yangınında dinozor koleksiyonunu kaybeden dört yaşındaki çocuğa, içinde dinozor oyuncakların bulunduğu birçok paket gönderildi.ABC'de yer alan bir habere göre, Riley Wooten, 9 Kasım'da başlayan ve yaklaşık 19 bin evi tahrip eden orman yangınında yaşadıkları evin yanmasıyla birlikte devasa dinozor koleksiyonunu kaybetti.Ancak, dört yaşındaki çocuğun teyzesinin bir sosyal paylaşım sitesinde olanları anlatması sonrası Kaliforniya'daki bir grup insan küçük çocuk için içinde dinozor oyuncaklarının bulunduğu paketler gönderdiler ve bu sayede Riley kaybettiği koleksiyonuna tekrar kavuşmuş oldu. (Fotoğraf) - İstanbul