Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Teknoloji ››Dinozorlar için Yeni Araştırma: Karanlıktan Ölmüş Olabilirler - Haberler

Dinozorlar için Yeni Araştırma: Karanlıktan Ölmüş Olabilirler

Yapılan yeni bir araştırma dinozorların neden yok olduğu sorusuna çok farklı bir açıdan bakabilme imkanı sunuyor. İşte detaylar!

Dinozorlar Neden Yok Oldu?

Geophyscial Research Letters isimli hakemli bilim dergisi içerisinde yayınlanan yeni bir çalışmada dinozorları yok ettiği düşünülen çarpışma sonrasında atmosfere karışan parçacıklar bilgisayar yardımı ile modellendi.

23.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:34
Dinozorlar için Yeni Araştırma: Karanlıktan Ölmüş Olabilirler
Yapılan yeni bir araştırma dinozorların neden yok olduğu sorusuna çok farklı bir açıdan bakabilme imkanı sunuyor. İşte detaylar!

Dinozorlar Neden Yok Oldu?

Geophyscial Research Letters isimli hakemli bilim dergisi içerisinde yayınlanan yeni bir çalışmada dinozorları yok ettiği düşünülen çarpışma sonrasında atmosfere karışan parçacıklar bilgisayar yardımı ile modellendi. Ardından yapılan bu modelleme bir simülasyon yardımı ile canlandırıldı.

Modellemenin ardından çıkan sonuçlara göre çarpışma sonrası ortaya çıkan soğuklar dinozoların ölümü için yeterli bir etmen değildi. Nitekim atmosfere karışan parçacıkların yol açtığı karanlık kitlesel bir yok oluşa yol açmış olabilir.

Araştırmaya göre parçacıkların atmosfere karışması ile ortaya çıkan karanlık, fotosentetik canlıların fotosentez yapabilmesini uzun aylar boyunca engellemiş olabilir. Bu canlılar besin zincirinin temelinde yer aldığı için kritik bir öneme sahip.

Buna ek olarak çarpışmanın etkisi ile ortaya çıkan yangınlar da içerideki atmosferi eksiltmeye ve sonunda yok etmeye yardımcı olmuş olabilir.

Tabii tüm bunların diğer araştırmalarda da olduğu gibi bir bakış açısı sunduğunu belirtmek lazım. Dinozorların gerçekten hangi sebeple kitlesel yok olmaya uğradığı şu an için belirsizliğini koruyor ve uzun yıllar boyunca da bilim insanlarını meşgul edecek gibi gözüküyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Teknoloji

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Teknoloji Manşet

Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

'Evde Kal' uyarılarını dikkate almadılar park ve bahçelere akın ettiler - Haberler Uzaktan eğitimde ilk ders zili çaldı - Haberler Otomobil tarlaya uçtu; 2 yaralı - Haberler Siirt'te jandarmadan ilçe ve köylerde 'dışarıya çıkmayın' anonsu - Haberler Gece kulübüne gitmek için karantinadan kaçan Tayvanlıya 31 bin euro para cezası - Haberler Uzman isim "Koronavirüs pandemisi üç yolla bitebilir" deyip maddeleri tek tek sıraladı - Haberler Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi - Haberler Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız - Haberler İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti - Haberler Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti - Haberler Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Loading