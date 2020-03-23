Dinozorlar için Yeni Araştırma: Karanlıktan Ölmüş Olabilirler

Yapılan yeni bir araştırma dinozorların neden yok olduğu sorusuna çok farklı bir açıdan bakabilme imkanı sunuyor. İşte detaylar!Dinozorlar Neden Yok Oldu?Geophyscial Research Letters isimli hakemli bilim dergisi içerisinde yayınlanan yeni bir çalışmada dinozorları yok ettiği düşünülen çarpışma sonrasında atmosfere karışan parçacıklar bilgisayar yardımı ile modellendi. Ardından yapılan bu modelleme bir simülasyon yardımı ile canlandırıldı.Modellemenin ardından çıkan sonuçlara göre çarpışma sonrası ortaya çıkan soğuklar dinozoların ölümü için yeterli bir etmen değildi. Nitekim atmosfere karışan parçacıkların yol açtığı karanlık kitlesel bir yok oluşa yol açmış olabilir.Araştırmaya göre parçacıkların atmosfere karışması ile ortaya çıkan karanlık, fotosentetik canlıların fotosentez yapabilmesini uzun aylar boyunca engellemiş olabilir. Bu canlılar besin zincirinin temelinde yer aldığı için kritik bir öneme sahip.Buna ek olarak çarpışmanın etkisi ile ortaya çıkan yangınlar da içerideki atmosferi eksiltmeye ve sonunda yok etmeye yardımcı olmuş olabilir.Tabii tüm bunların diğer araştırmalarda da olduğu gibi bir bakış açısı sunduğunu belirtmek lazım. Dinozorların gerçekten hangi sebeple kitlesel yok olmaya uğradığı şu an için belirsizliğini koruyor ve uzun yıllar boyunca da bilim insanlarını meşgul edecek gibi gözüküyor.

Kaynak: Tamindir