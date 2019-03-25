Dinozorlara Hem Miniklerden Hem Büyüklerden Yoğun İlgi

Kaynak: İHA

İzmir'de minikler, dinozorların gizemli dünyası ile tanışırken, "Dinomania" etkinliğinde dinozorlara minik ziyaretçiler kadar yetişkinler de büyük ilgi gösterdi.Eğlence ve eğitimi birleştiren Dinomania etkinliği, Optimum AVM'de minik misafirlerini macera dolu bir yolculuğa çıkardı. Üç gün süren ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, dinozorlarla tanışarak unutamayacakları bir deneyim yaşadı. Dinozorların yaşadığı döneme ait bilgilerin çocuklarla paylaşıldığı etkinlikte iki dev dinozor, AVM içinde dolaşarak Optimum ziyaretçilerini selamladı. Sürpriz oyunlar ve atölyelerin de yer aldığı etkinliğe çocuklar kadar aileleri de büyük ilgi gösterdi. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen Dinomania etkinliğinde çocuklar, gelmiş geçmiş en gizemli ve devasa canlılardan biri olan dev dinozorları yakından tanıma fırsatı buldu. - İZMİR