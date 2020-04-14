Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Dinu Graur: "Engin Fırat, Türkiye'den bir Jurgen Klopp gibi"

Romanya'nın Astra Giurgiu takımında forma giyen Moldova A Milli Takım oyuncusu Dinu Graur, Teknik Direktör Engin Fırat'ı Jurgen Klopp'a benzettiğini söyledi.

14.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:20
Dinu Graur:
Romanya'nın Astra Giurgiu takımında forma giyen Moldova A Milli Takım oyuncusu Dinu Graur, Teknik Direktör Engin Fırat 'ı Jurgen Klopp'a benzettiğini söyledi.

Romanya ekiplerinden Astra Giurgiu'da top koşturan ve aynı zamanda da Moldova A Milli Takım futbolcusu olan Dinu Graur, gerçekleştirdiği bir röportajda Moldova A Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat hakkında açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcu, tecrübeli çalıştırıcının milli takımın başına geçtikten olumlu bir hava içine girdiklerini belirterek, "Engin Fırat yönetimindeki üç maçtan sonra hepimizde, sonraki maçlarda iyi sonuçlar alabileceğimiz inancı oluştu. Türk teknik adam ekibin atmosferini tamamen değiştirdi ve bize o özgüveni aşıladı. Bana göre o Türkiye'den bir Jurgen Klopp gibi" ifadelerini kullandı.

"Maçlar iptal edildiği için üzgünüm"

Korona virüs nedeniyle kulübün verdiği bireysel çalışma programını uyguladığını belirten 25 yaşındaki oyuncu, mart ayında oynanması planlanan Andorra ve Rusya hazırlık maçlarıyla ilgili de şunları söyledi:

"Maçlar iptal edildiği için üzgünüm. Andorra'ya karşı oynamak istedim. Şaka yapmıyorum. Geçen yıl ekim ayında yapılan aşağılamadan sonra intikam almak istedim, o zamandan beri yenilginin sadece bir kaza olduğunu herkese kanıtlamak istedim. Bugün bile Andorra ile maçtan sonra stresli atmosferi unutamıyorum, o zaman oda arkadaşım Artur Ionita ile bütün gece uyuyamadım." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Jurgen Klopp, Moldova, Astra, Fırat, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Beşiktaş’ın eski hocası Abdullah Avcı’dan çarpıcı Sergen Yalçın sözleri Spor
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'dan çarpıcı Sergen Yalçın sözleri
Falcao’dan büyük fedakarlık! Albayrak’ın talebini kabul etti Spor
Falcao'dan büyük fedakarlık! Albayrak'ın talebini kabul etti
Futbolu bırakacak olan Emre, kaptan olması gereken ismi belirledi Spor
Futbolu bırakacak olan Emre, kaptan olması gereken ismi belirledi
Usain Bolt’un kendine özgü sosyal mesafe paylaşımı büyük ilgi gördü Spor
Usain Bolt'un kendine özgü sosyal mesafe paylaşımı büyük ilgi gördü
Neymar’ın annesi şaşkın! Yeni aşkının eski sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı Spor
Neymar'ın annesi şaşkın! Yeni aşkının eski sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
G.Saray’da herkese indirim, bir kişiye zam! Sözleşmesi 3 yıl uzayacak Spor
G.Saray'da herkese indirim, bir kişiye zam! Sözleşmesi 3 yıl uzayacak
Acun’dan, ertelenen ligler için Final Four isyanı: Aptalca bir şey Spor
Acun'dan, ertelenen ligler için Final Four isyanı: Aptalca bir şey
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Spor
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
Haberler ›› Spor ››Dinu Graur: 'Engin Fırat, Türkiye'den bir Jurgen Klopp gibi' - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

15:15: (Özel haber) Mustafa Tokgöz: "Bu yayıncı kuruluşun sınıfta kalma - geçme meselesidir" - Spor 15:12: 9 aylık hamile olan Alex Morgan'ın yaptığı antrenman, görenleri şaşkına çevirdi - Spor 14:48: Türkiye'de alt liglerde bulunan kulüplerin gelirleri yüzde 95 azaldı - Spor 14:46: Cristiano Ronaldo milli takım arkadaşlarını Corona virüsü yardımı için WhatsApp'tan organize etti! - Spor 14:34: Alpaslan Öztürk: Küsmedim, bırakıp kaçmadım - Spor 14:18: Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi - Haberler 12:24: Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor - Magazin