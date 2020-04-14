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Dinu Graur: "Engin Fırat, Türkiye'den bir Jurgen Klopp gibi"

Romanya'nın Astra Giurgiu takımında forma giyen Moldova A Milli Takım oyuncusu Dinu Graur, Teknik Direktör Engin Fırat'ı Jurgen Klopp'a benzettiğini söyledi.

14.04.2020 14:25 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:26
Dinu Graur:
Romanya'nın Astra Giurgiu takımında forma giyen Moldova A Milli Takım oyuncusu Dinu Graur, Teknik Direktör Engin Fırat 'ı Jurgen Klopp'a benzettiğini söyledi.
Romanya ekiplerinden Astra Giurgiu'da top koşturan ve aynı zamanda da Moldova A Milli Takım futbolcusu olan Dinu Graur, gerçekleştirdiği bir röportajda Moldova A Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat hakkında açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcu, tecrübeli çalıştırıcının milli takımın başına geçtikten olumlu bir hava içine girdiklerini belirterek, "Engin Fırat yönetimindeki üç maçtan sonra hepimizde, sonraki maçlarda iyi sonuçlar alabileceğimiz inancı oluştu. Türk teknik adam ekibin atmosferini tamamen değiştirdi ve bize o özgüveni aşıladı. Bana göre o Türkiye'den bir Jurgen Klopp gibi" ifadelerini kullandı.
"MAÇLAR İPTAL EDİLDİĞİ İÇİN ÜZGÜNÜM"
Korona virüs nedeniyle kulübün verdiği bireysel çalışma programını uyguladığını belirten 25 yaşındaki oyuncu, mart ayında oynanması planlanan Andorra ve Rusya hazırlık maçlarıyla ilgili de şunları söyledi:
"Maçlar iptal edildiği için üzgünüm. Andorra'ya karşı oynamak istedim. Şaka yapmıyorum. Geçen yıl ekim ayında yapılan aşağılamadan sonra intikam almak istedim, o zamandan beri yenilginin sadece bir kaza olduğunu herkese kanıtlamak istedim. Bugün bile Andorra ile maçtan sonra stresli atmosferi unutamıyorum, o zaman oda arkadaşım Artur Ionita ile bütün gece uyuyamadım."
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Jurgen Klopp, Moldova, Astra, Fırat, Güncel
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