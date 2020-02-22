Dinyeper Nehri üzerinden geçecek köprü ihalesini Türk firması kazandı

Ukrayna 'nın Zaporojye şehrinde, Avrupa 'nın en büyük dördüncü nehri olan Dinyeper Nehri üzerinden geçecek olan köprü inşaatının ihalesini Türk inşaat firması 'Onur İnşaat' aldı.

Ukrayna Karayolları İdaresi'nden yapılan açıklamada, köprü inşaatı ihalesinde Onur İnşaat'ın, en düşük fiyatı vererek ihaleyi kazandığı bildirildi. İhaleyi kazanan firmanın, sözleşme tarihinden itibaren en geç dört yıl içinde inşaatı tamamlaması gerekiyor.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ülkenin güneydoğusuna bağlayacak olan büyük karayolu inşaatının önemli unsurlarından biri olan köprünün inşasına, 2004 yılında başlanmış, fakat sürekli hükümetlerin değişmesi ve ihtilallerin meydana gelmesi nedeniyle, köprünün inşası, tamamen durdurulmuştu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, geçen yıl cumhurbaşkanı seçilmesinden kısa bir süre sonra bölgeye yaptığı ziyarette, sadece ayakları inşa edilmiş olan köprünün en kısa sürede tamamlanması talimatını vermişti.