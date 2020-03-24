Diogo Vitor'un Corinthians'a Attığı Gol
Santos'un genç yıldızı Brezilyalı yıldızı Diogo Vitor, Mart 2018'de oynanan Corinthians maçının son dakikalarında harika bir gol atarak maçın skorunu eşitliyor ve Santos, Corintihans ile 1-1 berabere kalarak iki takımda puanları paylaşıyor.
24.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:00
Santos'un genç yıldızı Brezilyalı yıldızı Diogo Vitor, Mart 2018'de oynanan Corinthians maçının son dakikalarında harika bir gol atarak maçın skorunu eşitliyor ve Santos, Corintihans ile 1-1 berabere kalarak iki takımda puanları paylaşıyor.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Spor