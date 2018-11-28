Diplomasi Akademisi 2018'de 393 Yabancı Diplomata Eğitim Verdi

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:50



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:50

NAZLI YÜZBAŞIOĞLU - Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Genel Müdür Yardımcısı Elçi Burcu Çevik, bu yıl akademide eğitim alan yabancı diplomat sayısının 393 olduğunu belirterek, "Programlarımızın hepsinde katılımcılarımıza hem diplomatik beceriler kazandırma hem de ülkemizi tanıtma gayesi var. Buradan ayrılan her diplomatı ülkemizin dışarıdaki elçileri olarak görüyoruz." dedi.Çevik, Dışişleri Bakanlığının merkez ve yurt dışındaki personeli, diğer kamu kurum ve kuruluşların çalışanları ve yabancı diplomatlar için düzenlenen eğitim programlarını AA muhabirine değerlendirdi.Diplomasi Akademisinin bu yıl yabancı diplomatlara yönelik eğitimlerde daha çok yakın coğrafyaya odaklandığını ifade eden Çevik, "Irak, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Pakistan gibi Türkiye'nin yakın ilişki içinde bulunduğu ülkelerin diplomatlarını ağırladık. Aynı zamanda Rusya Federasyonu ve Ukrayna ile ilk kez diplomat değişim programları yürüttük. Bakanlığımızdan Türk diplomatlar da onlara verdiğimiz eğitime cevaben, Rusya Federasyonu'nda bir eğitime katıldılar." diye konuştu.Çevik, bu yıl ikili eğitimlerin yanı sıra çok taraflı eğitimlere de önem verildiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:"Özellikle Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile geliştirdiğimiz sektörel diyalog ortaklığı çerçevesinde ASEAN ülkelerine yönelik özel eğitim programı düzenledik. Yine İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) nezdinde ara buluculuk çalışmalarına verdiğimiz destek çerçevesinde İİT ülkelerinin diplomatları için özel bir ara buluculuk eğitimi gerçekleştirdik. Türk Konseyi ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde Türk Konseyi ülkelerinden genç diplomatları akademimizde ağırladık."Afrika ülkelerine yönelik programların da yürütüldüğünü aktaran Çevik, "Afrika Birliği sekreteryasına ilk defa bir eğitim programı düzenledik. Malili diplomatlara müzakere teknikleri, Somalili diplomatlara genel diplomasi eğitimi, ilk kez ülkemizde ağırladığımız Madagaskar'dan diplomatlara yönelik eğitimler gerçekleştirdik." ifadesini kullandı."Bu yıl akademide 393 yabancı diplomat eğitim aldı"Uluslararası Genç Diplomatlar Programı'nın 24'üncüsünü 68 ülkenin katılımıyla tamamlandığına dikkati çeken Çevik, Ankara'daki eğitim programının yanı sıra yabancı genç diplomatlar için Kapadokya'da, Konya'da, Antalya'da ve İstanbul'da kültürel programlar düzenlendiğini bildirdi.Çevik, Diplomasi Akademisinden bazı konuşmacıların Etiyopya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Kongo Cumhuriyeti'ne giderek ders verdiğini dile getirerek, "Bu şekilde akademinin 2018 yılı içinde eğitim verdiği yabancı diplomat sayısı toplam 393'e erişti." dedi.Türk diplomatlara da eğitim programları düzenlendiğini belirten Çevik, "Toplam 506 personelimiz akademimizde hizmet içi eğitim aldı. Bunlar genç diplomatlardan büyükelçilere kadar uzanan geniş bir yelpazede diplomatlar. Bu faaliyetlerimize önümüzdeki yıl da devam edeceğiz." diye konuştu.Çevik ayrıca, bu yıl çeşitli kamu kurumlarında çalışan yaklaşık bin 700 kişinin Diplomasi Akademisince düzenlenen konferans ve seminerlere katıldığını kaydetti."Gelecek yılın ilk üç aylık eğitim programı şimdiden doldu"Gelecek yıl da benzer programların devam edeceğini ifade eden Çevik, Dışişleri Bakanlığının açtığı Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavını geçerek istihdam edilecek yeni personelin de tayin ve terfi süreçlerine bağlı olarak eğitim alacağını vurguladı.Yabancı genç diplomatlar için düzenlenen programların da hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Çevik, "Sanıyorum yılın ilk üç ayını şimdiden doldurduk. Nisan ayında Uluslararası Genç Diplomatlar Programı'nın bu defa 25'incisini gerçekleştireceğiz. Bir anlamda programımızın gümüş yıl dönümü olacak. Güzel bir içerikle 70'e yakın ülkenin katılımıyla faaliyetlerimizi gerçekleştirmeyi öngörüyoruz." diye konuştu."Ülkemizin dışarıdaki elçileri oluyorlar"Çevik, yabancı diplomatların aldığı eğitimin ardından Türkiye'den çok güzel duygularla ayrıldığını söyleyerek, şöyle devam etti:"Sadece diplomasi alanında, diplomatik becerileri geliştirme bakımından değil, aynı zamanda Türk insanını tanıma bakımından da güzel bir şans elde ediyorlar. Programlarımızın hepsinde katılımcılarımıza hem diplomatik beceriler kazandırma hem de ülkemizi tanıtma gayesi var. Buradan ayrılan her diplomatı ülkemizin dışarıdaki elçileri olarak görüyoruz."Bu eğitim programlarından çok olumlu geri dönüşler alındığını vurgulayan Çevik, programlara katılan bazı genç diplomatların Ankara'ya tayin olduğunu ya da bulundukları ülkelerde önemli görevlere getirildiğini, ikili temaslarda Türk heyetleriyle yakından ilgilendiğini de kaydetti.