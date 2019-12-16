Diploması olmadan kendine doktor süsü veren Metin Hara'nın hapsi istendi

Dünyaca ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren ünlü yazar Metin Hara, kendi kendini doktor ilan ettiği gerekçesiyle savcılığa ihbar edildi. BİMER'e şikayet edilen Metin Hara'nın hapsi istendi.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre: Bir vatandaş, 'Tıp eğitimi olmamasına rağmen doktor unvanı kullanıyor' diyerek Metin Hara'yı BİMER'e şikayet etti. Soruşturmada, Hara'ya ait İnsana Güven Eğitim Danışmanlık şirketinin faaliyet izni olmadığı belirlendi. İş yeri mühürlendi.

"TIBBİ TEŞHİS VE TEDAVİ YAPMADIM"

Hara, ifadesinde "Tıbbi teşhis ve tedavi yapmadım. Kitaplarımdaki felsefeyi anlatıyorum" dedi. Hara hakkında 'yetkisiz hekimlik' suçundan dava açıldı.

METİN HARA KİMDİR?

14 Haziran 1982 tarihinde doğdu. 12 yaşında kendi içsel yolculuğu için adım atan Metin Hara, bu süre boyunca birçok farklı öğretide eğitimler aldı. 2000 yılında babasının geçirdiği ağır bir trafik kazasında babasını 1 yıl sonra tekrar ayağa kaldıran fizyoterapistlerden etkilenip İstanbul Üniversitesi Çapa Kampüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümün'de eğitim görmeye başladı. 2000 yılından itibaren insanların yaşamlarını dönüştürebilmesi için insanlara konuşmalar ve bireysel seanslar yapmaya başladı. 2007 yılında ''Dinle Neyden'' adlı filmin başrol oyuncularından biri olarak 2008'de Uluslararası Ankara Film Festivalinde en iyi genç yetenek ödülüne layık görüldü.

Türkiye'de birçok üniversitede, tıp fakültelerinde, sağlık kuruluşlarında etkinlikler düzenleyen Metin Hara, yurt dışında da birçok ülkede etkinlikler vererek sevgi ve düşünce gücünün insan sağlığı üzerindeki etkisini bilimsel ve uygulamalı olarak göstermektedir. 2014 yılında ''Aşkın İstilası'' 3'lemesinin 1. kitabı olan "Yol" kitabını çıkartan Hara kişisel gelişim türündeki kitabın ikincisi olan 'Dem'den sonra 2018'de İyiliğin Hareket Hali ve İyiliğin Bilim Hali adında iki yeni kitap çıkarttı. Aynı yıl Trusthuman Academy'yi kurdu. Forbes'a göre en çok kazanan Türk yazarlar arasında yer alan Metin Hara, 2017 temmuz ayından dünyaca ünlü model Adriana Lima ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çiftin ilişkileri bir yılın ardından bitti.