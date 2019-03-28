28 Mart 2019, 10:46
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Diplomasız Diş Polikliniği İşlettikleri İddiası

Diplomasız Diş Polikliniği İşlettikleri İddiası

Gaziantep'in Nizip ilçesinde diplomaları olmadan diş hekimliği yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde diplomaları olmadan diş hekimliği yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nizip ilçe merkezinde Suriye uyruklu A.A. (35) ve M.S. (65) tarafından, diplomaları olmadan, ruhsatsız olarak açıldığı tespit edilen diş polikliniğinde arama yaptı.

Aramada yaklaşık 60 bin lira değerinde dişçilik malzemesi, dişçi koltuğu, çok sayıda ilaç ve protez ele geçirildi.

Olayla ilgili A.A. ve M.S. gözaltına alındı. Güncel
Kaynak: AA