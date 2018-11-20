Diplomasız Kimse Kalmasın" Projesi

Sultanbeyli
Belediyesi, öğrenimlerini çeşitli sebeplerle yarıda bırakan vatandaşlar için "Diplomasız Kimse Kalmasın" projesini hayata geçirdi.
Sultanbeyli Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ile Kültürlü Gençlik Derneği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği proje çerçevesinde, öğrenimlerini çeşitli sebeplerle yarıda bırakan vatandaşlar, Yunus Emre Değerler Akademisi'nde ders görmeye başladı.
Akademide, pazar günleri açık lise öğrencilerine edebiyat, tarih, coğrafya ve matematik, açık ortaokul öğrencilerine ise matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, İngilizce ve Türkçe dersleri veriliyor.
Bu arada, programa kayıt olan 100 öğrenciye destek amaçlı kaynak ders kitapları teslim edildi.
Kurslarla ilgili kayıtlar Yunus Emre Değerler Akademisi'nde devam ediyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin
, ilçede başlattıkları seferberlikle eğitiminden çeşitli sebeplerle uzak kalmış gençleri, yetişkinleri yeniden okul sıralarına döndürmeyi amaçladıklarını belirterek, "Açtığımız açık ortaokul ve açık lise kurslarımızla Cumhuriyetimizin 100. yılında 'Diplomasız kimse kalmasın.' diyoruz." ifadelerini kullandı.
Sultanbeyli