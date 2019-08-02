Haberler» 3. Sayfa» Haber

Diplomasız Ürdünlü dişçiye baskın

Bursa'da emniyet ekipleri, Türkiye'de diploması olmadan muayenehane açan Ürdünlü dişçiye baskın yaptı.

02.08.2019 17:51 Diplomasız Ürdünlü dişçiye baskın
Bursa'da emniyet ekipleri, Türkiye'de diploması olmadan muayenehane açan Ürdünlü dişçiye baskın yaptı. Baskında dişçi gözaltına alınırken, iş yeri ise mühürlendi.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Ürdünlü diş hekimi Fayiz Y'nin Bursa'da kaçak iş yeri açtığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler şahsı takibe alarak söz konusu iş yerine baskın düzenledi. Baskında Ürdün'de diş hekimliği mezunu olan, ama Türkiye'de diplomasının denkliği olmamasına rağmen muayenehane açan Fayiz Y'yi gözaltına aldı. Muayenehanede arama yapan ekipler herhangi bir suç unsuruna rastlamazken, gözaltına alınan Fayiz Y. emniyete görüldü. İş yerinin incelemelerin ardından mühürleneceği öğrenildi. - BURSA

Türkiye, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:30   Tekne sulara gömüldü, 2 kişi son anda kurtuldu
19:21   12 yaşındaki kız çocuğu üvey dedesi tarafından istismara uğradı
19:13   Yanan otobüsten abisiyle sağ kurtulmayı başardı
19:02   70 dönüm ekibi buğday tarlası yandı
18:46   Bekçi cinayetinde 1 tutuklama
18:40   Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
18:40   Halk dolmuşu ile otomobil çarpıştı; 5 yaralı