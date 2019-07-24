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Diplomatı yaralayan emekli albay intihar etti

Ankara Valisi Vasip Şahin, Belarus Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatın, emekli bir albay tarafından silahla vurularak yaralandığını açıkladı.

24.07.2019 22:30
Diplomatı yaralayan emekli albay intihar etti
Ankara Valisi Vasip Şahin, Belarus Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatın, emekli bir albay tarafından silahla vurularak yaralandığını açıkladı.
Vali Şahin, Ankara'nın OR-AN semtindeki bir sitede tartıştığı komşusu tarafından silahla yaralanan Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinde görevli İdari işler Müsteşarı Alexander Poganshev'in kaldırıldığı hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.
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Aynı apartmanda oturduğu kız kardeşinin yanına giden emeli albayın,henüz belirlenemeyen bir sebeple Poganshev ile tartıştığını söyleyen Şahin, tartışma sırasında emekli albayın Poganshev'i silahla yaraladığını belirtti.
Poganshev'in tedavisinin devam ettiğini bildiren Vali Şahin, emekli albayın, kız kardeşinin evinde intihar ettiğini açıkladı. Diplomatı yaralayan emekli albay intihar etti

Belarus, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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