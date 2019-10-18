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Diplomatik zafere dualı destek

Sivas'ta ilköğretim okulu öğrencileri ülkemizin Barış Pınarı Harekatında elde ettiği diplomatik zafere dualarla destek verdi.

18.10.2019 15:23Diplomatik zafere dualı destek
Sivas'ta ilköğretim okulu öğrencileri ülkemizin Barış Pınarı Harekatında elde ettiği diplomatik zafere dualarla destek verdi.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bulunan Şehit Hasan Subaşı Küçükyurt ilköğretim okulu öğrencileri ülkemizin Barış Pınarı Harekatında elde ettiği diplomatik zafere dualarla destek verdiler. Şehidin fotoğrafını ve Türk bayrakları taşıyan öğrenciler okul bahçesinde toplanıp 1998 yılında Tunceli'de şehit düşen Hasan Subaşı'nın kabrine yürüdü. "Şehitler ölmez vatan bölünmez, her Türk asker doğar" şeklinde sloganlar atarak mezara ulaşan öğrenciler burada şehitler ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçik için dualar etti. Tekrar okullarına dönen öğrenciler okul bahçesinde bedenleri ile Türk bayrağı oluşturuldu. Bu anlar havadan da görüntülendi. - SİVAS

Barış Pınarı Harekatı, Hasan Subaşı, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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