Haberler » Güncel » Diplomatlar heyetinden Cammu Keşmir'e 'değerlendirme' ziyareti - Haber

Diplomatlar heyetinden Cammu Keşmir'e "değerlendirme" ziyareti

Hindistan'da 15 ülkenin diplomatlarından oluşan heyet, Hint hükümetince 5 Ağustos'ta özel statüsü kaldırılan ve ikiye bölünen Cammu Keşmir'deki durumu değerlendirmek için bölgeye yaptığı iki günlük ziyaretine başladı.

09.01.2020 12:18 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:18Diplomatlar heyetinden Cammu Keşmir'e
'da 15 ülkenin diplomatlarından oluşan heyet, Hint hükümetince 5 Ağustos'ta özel statüsü kaldırılan ve ikiye bölünen Cammu Keşmir'deki durumu değerlendirmek için bölgeye yaptığı iki günlük ziyaretine başladı.
Hint basınındaki haberlere göre, aralarında ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Kenneth Ian Juster'in de bulunduğu; Bangladeş, Norveç, Vietnam, Maldivler, Güney Kore, Fas ve Nijerya gibi ülkelerden diplomatlar Srinagar'a ulaştı.
Yetkililer, heyetin Srinagar'daki ziyaretinin ardından günün ilerleyen saatlerinde Jammu'ya geçeceğini, burada hükümet yetkilileri ve sivil toplum üyeleri ile görüşeceğini bildirdi.
Parlamentosundan 24 milletvekili, geçen yıl ekim ayının sonunda Cammu Keşmir'e ziyaret gerçekleştirmişti.
Hükümetin, Hint politikacıların Cammu Keşmir'e girmesine müsaade etmeyip Avrupa Parlamentosu (AP) üyelerinin bölgeye girişlerine izin vermesi, ülkede tartışmaya yol açmıştı.
Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması
Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.
Eyalet, 31 Ekim'de resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.
Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış; sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.
İnternete getirilen kısıtlama medya faaliyetlerini de etkilemiş ve Srinagar'dan yayın yapan çoğu gazete, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos'tan sonra baskılarını güncelleyememişti.
İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Hindistan, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:08  Kastamonu'da kar nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı - Haber
13:07  Sahte bahis kuponuyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı - Haber
13:06  İSTANBUL'DA MUHTARLARIN POSTA TEBLİGATI TEPKİSİ; 1-10 ŞUBAT ARASI KABUL ETMEYECEKLER - Haber
13:06  Kandıra'da çöken yolda onarım çalışması başlatıldı-2 - Haber
13:03  Anaokulu öğrencilerinden ihtiyaç sahibi ailelere erzak desteği - Haber
11:40  Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haber
10:59  Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar büyüdü - Haber
10:17  Beyoğlu'nda tadilat halindeki bir bina çöktü - Haber
08:10  İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı - Haber
07:54  Amerika'nın sağduyu açıklamalarına rağmen İran, saldırmaya devam ediyor - Haber
9.01.2020 13:18:21