Diplomatlar ve Dini Önderlerden Barış Mesajı

Farklı kültürlerin yüzyıllardır bir arada yaşadığı Sarıyer'de Sarıyer Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği yeni yıl yemeği bu yıl da il ve ilçe protokolünün yanı sıra; ruhani liderler, konsoloslar, iş ve siyaset dünyasından birçok ismi bir araya getirdi. Grand Tarabya Oteli'nde gerçekleşen yemekte konuşma yapan davetliler, barış dileklerini Sarıyer'den tüm dünyaya duyurdu. Konuşmaların ardından Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile birlikte yeni yıl pastasını kesen konuklar, müzik dinletisiyle geceyi noktaladı.

YOĞUN KATILIM

Diplomatların, kanaat önderlerinin, akademisyenlerin yoğun katılım gösterdiği davete; Sarıyer Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Caner Coşar, Sarıyer Garnizon Komutanı Binbaşı Ahmet Aygün, KKTC Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Türkiye Hahambaşı Rav İsak Haleva, Fener Rum Patriği I. Bartholomeos, Türkiye Ermeniler Patrikliği Başrahip Tatul Anuşyan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Daimi Genel Sekreteri Büyükelçi Michael B. Christides, MEF Üniversitesi Rektörü Dr. Muhammed Şahin, Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş, belediye başkan yardımcıları veçok sayıda önemli isim katıldı.

HOŞGÖRÜ KENTİ SARIYER

İlk konuşmayı yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Sarıyer'in hoşgörü kenti olduğunu belirterek "Bu akşam buluştuğumuz sofralar, birlik ve beraberliğimizin güzel bir örneğini daha oluşturuyor. Katılan tüm konuklarımıza teşekkür ediyor, 2019 yılının tüm dünyaya, ölüm değil kardeşçe yaşam, barut değil çiçek kokuları getirdiği bir yıl olmasını diliyorum" diyerek konuşmasını Yaşar Kemal'in şiiriyle sonlandırdı. Yemeğe katılarak barış dileklerini ileten Patrik I. Bartholomeos ise şöyle konuştu: "Dinsel ve mezhepsel farklılıkların gerekçe gibi gösterilmeye çalışıldığı dönemde bizlerin buradaki birlikteliği, karşılıklı sevgi ve saygısı anlamlı bir duruştur. 2019 yılının dünyada barışın hakim olduğu, savaşlar yüzünden evinden ve ülkesinden olan milyonlarca mültecilerin sorunlarının çözüldüğü bereketli bir yıl olması dileğiyle."