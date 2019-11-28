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Dipsiz Göl, Bakanlığı harekete geçirdi! Define aramak için ÇED uygunluğu kontrol edilecek

12 bin yıllık Dipsiz Göl'de define arayanlar gölü kuruttu ve florasını bozdu. Türkiye'de gündem olan olay sonrası Bakanlık yönetmelikte değişiklik yaptı. Artık define aranmak istendiğinde Bakanlıktan onay alınıp arazinin ÇED uygunluğuna bakılacak.

28.11.2019 09:02 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:08

Gümüşhane'nin Taşköprü Yaylası'nda izinle define kazısı çalışmalarına onay verilen 12 bin yıllık tarihe sahip Dipsiz Göl yok edilmişti. Kamuoyunda büyük tartışmalara yol açan olay sonrası ise Dipsiz Göl'ü tekrardan kazanmak için toprak ekilmişti. 'de gündem olan olay sonrası Bakanlık harekete geçti. Artık define aramak isteyenler Bakanlıktan izin alıp arazinin ÇED uygunluğu kontrol edilecek.

YÖNETMELİĞE EKLEME YAPILDI

Gümüşhane'de bulunan 12 bin yıllık Dipsiz Göl'de define aramak istenirken gölün kuruması ve görüntünün kirlenmesi nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık bugün Resmi Gazete'de Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne ekleme yaptı.

ÇED UYGUNLUĞUNA BAKILACAK

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nde, seçme-eleme kriterleri uygulanacak projeler listesine "Define arama projeleri" eklendi. Böylece define aramak istendiğinde Bakanlık üzerinden onay alınıp, definenin aranacağı yere ilişkin ÇED uygunluğu şartı gelecek.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) NEDİR?

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar bütünüdür.

NE OLMUŞTU?

Gümüşhane merkeze 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan 2 kişi, kazı için başvuruda bulundu.

Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün olumlu görüşleri üzerine Gümüşhane Müze Müdürlüğünce ilgili kişilere define arama ruhsatı verildi. Gümüşhane Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün onayı ile 6 Kasım'da jandarma yetkililerinin eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazıldı. Jandarmalar, kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi.

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Dipsiz Göl, Bakanlığı harekete geçirdi! Define aramak için ÇED uygunluğu kontrol edilecek

Çevresel Etki Değerlendirme, Türkiye, Güncel


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