Haberler » Güncel » Dipsiz göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı - Haber

Dipsiz göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı

Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı (ARŞİV FOTOĞRAF VE GÖRÜNTÜLERLE)GÜMÜŞHANE'nin merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda Buzul Çağı'ndan kalma 12 bin yıllık Dipsiz Göl'de define kazısına izin veren Gümüşhane Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin...

21.11.2019 07:44 | Son Güncelleme: 21.11.2019 07:50

Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı (ARŞİV FOTOĞRAF VE GÖRÜNTÜLERLE)

GÜMÜŞHANE'nin merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki Yaylası'nda Buzul Çağı'ndan kalma 12 bin yıllık Dipsiz Göl'de define kazısına izin veren Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Ateş, Müze Müdürü Elif Öktem ile müze müdürlüğü personeli Yunus Ağa, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı.

Gümüşhane merkeze 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl, 'define' söylentisi üzerine yapılan kazı ile yok oldu. Kamuoyunda büyük tepkiye yolaçan konu ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gümüşhane Valiliği tarafından başlatılan çifte soruşturma kapsamında müfettişler çalışma başlattı. Soruşturmada define kazısı için olumlu görüş bildiren Gümüşhane Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Ateş, Müze Müdürü Elif Öktem ile Trabzon Müze Müdürlüğü görevlisi Yunus Ağa açığa alındı.

Bakanlık ve Valilik müfettişlerinin kazı izni veren görevlilerin ifadelerini alacağı, ihmali görülen görevliler hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunacakları öğrenildi.

Dipsiz göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı

Gümüşhane, Taşköprü, Memur, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
08:30 Son Dakika: Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
08:28 Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti.
08:20 DHA YURT BÜLTENİ - 1
08:15 TCDD görevlisi 1,5 milyon liralık 32 ihaleyi eşinin şirketine verdi
08:02 Demokratların canlı yayındaki tartışmasına "azil soruşturması" damga vurdu
07:14 Almanya Başbakanı Merkel'den Erdoğan'ı sevindirecek karar: Suriyeli sığınmacılar için mali yardıma hazırız
05:48 Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü
02:25 Bakan Soylu'dan Rabia Naz açıklaması: Ölümü düşmedir
02:08 IKBY Dışilişkiler Başkanı Dizeyi'den PKK/YPG'ye ağır suçlama: Kürt partilerin bölgede faaliyet göstermesine müsaade etmedi
21.11.2019 08:32:00