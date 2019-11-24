Haberler » Güncel » Dipsiz Göl'ün kurutulmasının ardından definecilere karşı harekete geçildi: Artık ÇED raporu istenecek - Haber

Dipsiz Göl'ün kurutulmasının ardından definecilere karşı harekete geçildi: Artık ÇED raporu istenecek

Dipsiz Göl'ün hazine bulmak için yasal izinle kurutulmasının ardından konuşan Turizm Bakanı Ersoy, "Bundan sonra ÇED raporu istenecek. Prosedür zorlaşıyor." dedi.

24.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:02

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün kurutulmasıyla gündeme gelen define arama izinleriyle ilgili bilgi verdi. Ersoy, "Define aramak için ÇED raporu istenecek. Prosedür zorlaştırılacak. Son sözü valiler söyleyecek" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dün Aksaray ve Nevşehir'e giderek incelemelerde bulundu. Ersoy, ilk olarak Ihlara Vadisi'ndeki teleferik projesi çalışmalarını inceledi.

Bakan Ersoy, burada Gümüşhane'deki 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün hazine bulmak için yasal izinle kurutulmasıyla ilgili bir açıklamada yaptı. Define izni prosedürünün zorlaştırılacağını belirten Turizm Bakanı Ersoy şunları söyledi:

"DEFİNE İZNİ PROSEDÜRÜ ZORLAŞIYOR"

"Bin 144 define izni vermişiz. Ancak bunların hiçbirinde herhangi bir define bulunamamış. Kazı iznini vermesen suç. Verince de hiç kimse bir şey bulamamış. Dipsiz Göl olayından sonra artık define prosedürü zorlaşıyor. Bundan sonra Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) raporu istenecek. Konuyla ilgili son sözü de valiler söyleyecek."

KAPADOKYA'DA YETKİ ALINDI

Bakan Ersoy, Ihlara Vadisi'ne teleferik projesinin çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "En iyi çözümü değerlendireceğiz. Ama özel sektörden de taliplisi varsa, önerilerde mantıklıysa verebiliriz. Bu yıl içinde değerlendirmesini tamamlarız" dedi.

Ersoy, daha önce yıkım yetkisinin belediyeler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığında olduğunu da belirterek, "Kapadokya Alan Başkanlığı yıkım yetkisi aldı. Bazen belediyeler seçim endişesi ile yıkım konusunda hızlı davranmıyordu. Bundan sonra Alan Başkanlığı imara ve hukuka aykırı yapılaşmaların önüne daha hızlı geçip yıkım yetkisini de kullanacak. Önemli olan Kapadokya'da turistlerin kaldığı gün sayısını yükseltmek" diye konuştu.

Dipsiz Göl'ün kurutulmasının ardından definecilere karşı harekete geçildi: Artık ÇED raporu istenecek

Çevresel Etki Değerlendirme, mehmet ersoy, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel


HABER YORUMLARI (5)
HAKAN:Çam ağacı yerine zeytin ağacı dikilse ülkenin ekonomisine çok büyük katkısı olur
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
CETO:su birinkitisi . . . kim nerden hesap edip 12 bin yillik diyor yahu buna :) bos bombos isler insanlari oyalamaktan baska birsey degil . . .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
HASAN:bir zamanlar fay hatlarını da kaydırmıştı bu siyasetçiler. . . şimdi de devletin görevlisinin kuruttuğu göl yine talimatla yerine geyirmeye çalışıyorlar. . . bizde yiyoruz bunları. . . sadece bu göl değil kuruyan . . . insanların idarecilere güvenidir. . . . Mermer için kestridiğiniz ormanlara ne demeli. . . kastamonu pınaraşı yukarıaktaş köyü engüzel örnek. . . . . hadi buraya da talimatla birden 200 yıllık çam ağaçlarını geri getirsenize. . . .
Yayından Kaldır
2 2
Cevap yaz
ÖZBAY:Salakmısınız define ne gezer gölün içinde
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
DOĞRUSU:DOĞALLIK GİTMİŞ . İSTEDİĞİNİZ KADAR YAPIN. HER YERE DİPSİZ GÖL YAPIN :((
Yayından Kaldır
4 1
Cevap yaz
Son Dakika Güncel Haberleri
14:02 - Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 6 yaralı
14:01 Muğla datça'da turistlik otelde yangın çıktı
14:01 Organize suç örgütü lideri ayvaz korkmaz istanbul'da yakalandı
14:01 Erdek'te kaçak içki operasyonu - BALIKESİR
14:00 Vali Güzeloğlu'ndan öğretmenlere yurt dışında tatil müjdesi
13:36 Muharrem İnce, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna cevap verdi: CHP benim evim
13:12 Son Dakika: İnce, "Külliye'ye giden ismi biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Açıkla
13:05 Son Dakika: Muharrem İnce "Beştepe'ye gitti" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
13:00 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'ın gözaltına alındığı anlar polis kamerasında
12:46 Dipsiz Göl'ün kurutulmasının ardından definecilere karşı harekete geçildi: Artık ÇED raporu istenecek
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
10:12 Evinin terasında karşılaştığı yabancıyı çatıya kilitledi!
09:25 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul'da yakalandı
24.11.2019 14:02:42