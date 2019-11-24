Dipsiz Göl'ün kurutulmasının ardından definecilere karşı harekete geçildi: Artık ÇED raporu istenecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün kurutulmasıyla gündeme gelen define arama izinleriyle ilgili bilgi verdi. Ersoy, "Define aramak için ÇED raporu istenecek. Prosedür zorlaştırılacak. Son sözü valiler söyleyecek" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dün Aksaray ve Nevşehir'e giderek incelemelerde bulundu. Ersoy, ilk olarak Ihlara Vadisi'ndeki teleferik projesi çalışmalarını inceledi.

Bakan Ersoy, burada Gümüşhane'deki 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün hazine bulmak için yasal izinle kurutulmasıyla ilgili bir açıklamada yaptı. Define izni prosedürünün zorlaştırılacağını belirten Turizm Bakanı Ersoy şunları söyledi:

"DEFİNE İZNİ PROSEDÜRÜ ZORLAŞIYOR"

"Bin 144 define izni vermişiz. Ancak bunların hiçbirinde herhangi bir define bulunamamış. Kazı iznini vermesen suç. Verince de hiç kimse bir şey bulamamış. Dipsiz Göl olayından sonra artık define prosedürü zorlaşıyor. Bundan sonra Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) raporu istenecek. Konuyla ilgili son sözü de valiler söyleyecek."

KAPADOKYA'DA YETKİ ALINDI

Bakan Ersoy, Ihlara Vadisi'ne teleferik projesinin çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "En iyi çözümü değerlendireceğiz. Ama özel sektörden de taliplisi varsa, önerilerde mantıklıysa verebiliriz. Bu yıl içinde değerlendirmesini tamamlarız" dedi.

Ersoy, daha önce yıkım yetkisinin belediyeler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığında olduğunu da belirterek, "Kapadokya Alan Başkanlığı yıkım yetkisi aldı. Bazen belediyeler seçim endişesi ile yıkım konusunda hızlı davranmıyordu. Bundan sonra Alan Başkanlığı imara ve hukuka aykırı yapılaşmaların önüne daha hızlı geçip yıkım yetkisini de kullanacak. Önemli olan Kapadokya'da turistlerin kaldığı gün sayısını yükseltmek" diye konuştu.