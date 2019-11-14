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Dipsizgöl Milli Parkı yeniden elektriğe kavuşacak

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Dipsizgöl Milli Parkı'nın 500 bin lira yatırımla yeniden elektriğe kavuşturulacağını bildirdi.

14.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:44Dipsizgöl Milli Parkı yeniden elektriğe kavuşacak
Kaymakamı Deniz Pişkin, Dipsizgöl Milli Parkı'nın 500 bin lira yatırımla yeniden elektriğe kavuşturulacağını bildirdi.

Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dipsizgöl Milli Parkı'nın Tosya Kaymakamlığına devredildiğini hatırlattı.

Milli parkı ayağa kaldırmak için kolları sıvadıklarını belirten Pişkin, "Halihazırda büyük çaplı arızalar ve tesisat yetersizliği nedeniyle elektrik imkanı bulunmayan Dipsizgöl'de Kaymakamlığımızın girişimleri sonucu elektrik nakil hattının tamamı yenilenme kapsamına alındı. İlk olarak orman arazisi içinde kalan elektrik nakil hattının geçiş güzergahı temizlenmeye başladı. Bu kapsamda ekonomik ömrünü tamamlamış 33 ahşap elektrik direği metal direklerle değiştirilecek ve 5 kilometre uzunluğundaki elektrik hattı iletken izolatör ve bağlı ekipmanları ile birlikte tamamen yenilenmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Tosya, Güncel

Kaynak: AA

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