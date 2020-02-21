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Dipsizgöl Tabiat Parkı Kaymakamlığa devredildi

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Dipsizgöl Tabiat Parkı'nın işletmeciliğinin Tosya Kaymakamlığına devredildiğini açıkladı.

21.02.2020 13:56 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:02Dipsizgöl Tabiat Parkı Kaymakamlığa devredildi
Kaymakamı Deniz Pişkin, Dipsizgöl Tabiat Parkı'nın işletmeciliğinin Tosya Kaymakamlığına devredildiğini açıkladı.

Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Çifter köyü sınırları içinde bulunan doğa harikası Dipsizgöl Tabiat Parkı'nın işletmeciliğinin Tosya Kaymakamlığına devrini öngören sözleşmeyi imzaladıklarını söyledi.

Daha önce kesin sözleşme imzalanıncaya kadar taraflar arasında imzalanan ve valilik onayıyla yürürlüğe giren geçici sözleşmenin yürürlükten kalktığını belirten Pişkin, şunları kaydetti:

"Dipsizgöl, sahipsizliğinin yanı sıra tüm ülkeye de ilçemizi mahcup düşüren kötü bir görünüme kavuşmuştu. Böylesi doğa harikası bir alanın layık olduğu görünüme ve statüye kavuşturulması temel amacımızdır. Sözleşmenin taraflara ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Bölge Müdürü Hasan Başyiğit ile imzaladığımız sözleşme, 20 yıl süreyle milli parkın işletmeciliğinin Tosya Kaymakamlığına devrini öngörüyor."

Tosya, Güncel

Kaynak: AA

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