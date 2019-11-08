Fenerbahçe'de Nabil Dirar, 36 gün sonra sahada!

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe'de Nabil Dirar 36 gün sonra sahalara döndü. Yaşadığı fıtık sakatlığı sebebiyle ağrılarla oynayan Faslı futbolcu, ligin 7. haftasında Antalyaspor maçından sonra milli arada ameliyat olmuştu. 1 Kasım itibariyle takımla beraber çalışmalara başlayan Dirar geçtiğimiz hafta oynanan Kayserispor karşısında kadroda yer almış ancak Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından şans verilmemişti.

BU SEZON 2 GOLÜ BULUNUYOR

Süper Lig'in 11. Haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçın 55. dakikasında Rodrigues'in yerine oyuna dahil olan Dirar 36 gün sonra sarı-lacivertli formayı giymiş oldu. Nabil Dirar Fenerbahçe formasıyla bu sezon 7 maçta forma giydi ve 2 gol atma başarısı gösterdi.