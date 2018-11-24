Dirar Eski Takımı Brugge'e Dönüyor

Fenerbahçe 'de kadro dışı kalan Nabil Dirar, devre arası transfer döneminde yeni rotasını belirliyor. Belçika basınında yer alan haberde, Club Brugge 'ün Dirar transferinde ciddi yol kat ettiği yazıldı.

32 yaşındaki yıldızın, Belçika'da birçok taliplisi olduğu ancak Club Brugge'ün gerekli görüşmelere başladığı iddia edildi. Belçika ekibinin, Dirar'ın menajeriyle bir görüşme yaptığı ve görüşmenin olumlu geçtiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de yeniden kadroya dönmesi mümkün gözükmeyen Faslı futbolcu da sezonun ikinci yarısında forma giyebileceği bir takım istiyor. Sarı-lacivertlilerin de elden çıkarmak istediği Dirar, her halükarda kulüpten ayrılacak.