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Direğe bağlanan tacizciyi linçten polis kurtardı

Direğe bağlanan tacizciyi linçten polis kurtardıRusya, (DHA)- Rusya'da çocukları taciz ettiği ve kadınlara bıçakla saldırdığı iddia edilen bir adam, yerel halk tarafından sokak direğine bağlanarak dakikalarca dövüldü.

16.10.2019 17:46
Direğe bağlanan tacizciyi linçten polis kurtardı
Rusya, (DHA)- Rusya'da çocukları taciz ettiği ve kadınlara bıçakla saldırdığı iddia edilen bir adam, yerel halk tarafından sokak direğine bağlanarak dakikalarca dövüldü. Sanığı linç edilmekten polis kurtardı.
Rusya'nın Arhangelsk kentinde, çocukları taciz ettiği ve kadınlara bıçakla saldırdığı iddia edilen bir adam, yerel halk tarafından bir sokak direğine bağlanarak dakikalarca dövüldü.
Yerel medya, kızgın halkın ifadelerine göre, adamın çocuklara ve kadınlara dokunduğu, bazılarını ise bıçakla kovaladığını yazdı. Direğe bağlanan adam, polis tarafından yerel halkın elinden kurtarılarak gözaltına alındı.
Direğe bağlanan tacizciyi linçten polis kurtardı

Rusya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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