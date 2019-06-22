Otomobil ortadan ikiye bölündü, 2 kişi feci şekilde öldü!

Bursa 'nın İnegöl ilçesin'de elektrik direğine çarpıp ortadan 2 ye bölünen araçtaki 2 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Bursa - Ankara karayolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 16 Y 6746 plakalı şahin otomobil, Bursa'dan Ankara istikametine giderken aşırı hız sebebiyle kontrolden çıktı.

SÜRÜCÜ YOLA FIRLADI

Hikmet Şahin Köprülü Kavşağına gelmeden orta refüjdeki elektrik direğine çarpan otomobil ortadan ikiye bölündü. Otomobilin yarısı Ankara gidiş istikametinde kalırken, değer yarısı geliş istikametine uçtu. Araç içerisinden fırlayan sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi olay yerinde can verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından kimliği henüz belirlenemeyen iki kişininde hayatını kaybettiği belirlendi.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Cenazeler, Adli Tıp Kurumu 'na götürüldü. İkiye bölünen araç çekicilerle kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Araçtaki 'Ben ve Güven' başlıklı not intihar şüphesini ortaya çıkarırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.