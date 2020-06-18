DİREĞE ÇARPAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ, SÜRÜCÜ YARALANDI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobil ikiye bölünürken, sürücü yaralandı.

18.06.2020 00:46 | Son Güncelleme: 18.06.2020 01:05
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobil ikiye bölünürken, sürücü yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde, Ereğli Devrek yolu Profesör Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. 17 yaşındaki T.T. idaresindeki 67 SF 922 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu öğrenci yurdunun bahçe duvarına ardından da elektrik direğine çarptı. Otomobil ikiye bölünürken, kazayı görenler yardıma koştu. Kazada, T.T. yaralanırken, Tunay T. (19) ise kazadan yara almadan kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi, yaralanan T.T.?ye ilk müdahalede bulunarak, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hurdaya dönen otomobil ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Trafik ekibi, motosiklet ehliyeti bulunan T.T.?ye yetersiz ehliyet ile araç kullanmak suçundan 1228 TL ceza kesti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DİREĞE ÇARPAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ, SÜRÜCÜ YARALANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Devrek, Güncel, Haber

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