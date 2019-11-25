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Direğe çarpıp, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü öldü

KARAMAN'da yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü Hasan Binici (30), yaşamını yitirdi.

25.11.2019 10:45 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:45Direğe çarpıp, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü öldü

KARAMAN'da yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü Hasan Binici (30), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Karaman- karayolu otogar alt geçidi girişinde meydana geldi. Hasan Binici yönetimindeki 70 AB 070 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki yön levhası direğine çarptı. Hurdaya dönen araçta sıkışan Binici, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansla ağır yaralı halde Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Binici, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



Karaman, Konya, Güncel

Kaynak: DHA

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