05.07.2019 13:32
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Direksiyon başında baygınlık geçirince polis kontrol noktasına sığındı

Direksiyon başında baygınlık geçirince polis kontrol noktasına sığındı

Zonguldak'ta bir tır sürücüsü, direksiyon başında baygınlık geçirince yakınındaki polis kontrol noktasında durarak yardım istedi.

Zonguldak'ta bir tır sürücüsü, direksiyon başında baygınlık geçirince yakınındaki polis kontrol noktasında durarak yardım istedi. Olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, tır ile seyir halinde olan 43 yaşındaki Ahmet Ö., sıcak hava nedeniyle baygınlık geçirdi. Seyir halindeki sürücü şehrin girişinde bulunan polis kontrol noktasını fark ederek aracını durdurdu. Burada görevli polislere rahatsızlandığını söyleyerek yardım isteyen sürücünün imdadına polis ekipleri yetişti.

Polislerin yardım ettiği sürücü olay yerine çağrılan ambulansa taşındı. Burada ilk müdahalesi yapılan Ahmet Ö., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç ise polis kontrol noktasının yakınına park edildi.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
zonguldak, polis, 3. Sayfa

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