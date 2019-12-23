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Direksiyon başında beyin kanaması geçiren sürücü kaza yaptı

Amasya'da direksiyon başında beyin kanaması geçirdikten sonra kaza yapan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

23.12.2019 21:02 | Son Güncelleme: 23.12.2019 21:02 Direksiyon başında beyin kanaması geçiren sürücü kaza yaptı
'da direksiyon başında beyin kanaması geçirdikten sonra kaza yapan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Dere Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde 05 ED 580 plakalı hafif ticari araçla seyreden Avni Kurşun (58), direksiyon başında rahatsızlandı.
Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki duvarın üzerine çıkarak durdu.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldıran Kurşun'un beyin kanaması geçirdiği belirlendi.
Kurşun, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mustafa Kemal Atatürk, Amasya, Güncel

Kaynak: AA

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