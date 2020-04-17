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Direksiyon başında dezenfekte kullanmaya çalışırken park halindeki tıra çarptı

Yıldırım İlçesi Çiçek caddesinde akaryakıt istasyonunda çıkan sürücü seyir halinde ellerini dezenfekte etmeye çalışırken, direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki tıra çarptı.

17.04.2020 07:54 | Son Güncelleme: 17.04.2020 07:54
Direksiyon başında dezenfekte kullanmaya çalışırken park halindeki tıra çarptı
Yıldırım İlçesi Çiçek caddesinde akaryakıt istasyonunda çıkan sürücü seyir halinde ellerini dezenfekte etmeye çalışırken, direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki tıra çarptı. Kazada sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü. Kaza, Yıldırım ilçesi Akçağlayan mahallesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, 16 CRP 37 plakalı otomobil sürücüsü Emir S, akaryakıt istasyonundan çıkınca seyir halinde ellerini dezenfekte yaparken, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 16 ABU 07 plakalı tıra çarptı. Otomobil içinde olan 5 kişiden 3'çü yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle 500 metre savrulan 16 CRP 37 plakalı otomobil kaldırıma çarparak durdu. Araç hurdaya dönerken, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinden geçen bekçi yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Emir S. ile Yusuf K(20) ve Muhammet .A. (21) yaralandı. İsmi öğrenilemeyen diğer iki kişi otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Yaralılara sağlık ekipleri müdahale ederken çevreden gelen vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Yaralılar, ambulansla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Yıldırım, 3. Sayfa
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