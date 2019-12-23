Haberler » 3. Sayfa » Direksiyon başında fenalaşan sürücü hayatını kaybetti - Haberler

Direksiyon başında fenalaşan sürücü hayatını kaybetti

Amasya'da direksiyon başında fenalaşan sürücü kaza yaptı.

23.12.2019 21:18 | Son Güncelleme: 23.12.2019 21:23 Direksiyon başında fenalaşan sürücü hayatını kaybetti
'da direksiyon başında fenalaşan sürücü kaza yaptı. kaldırıma çıkarken, hastaneye kaldırılan sürücü kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, Dere Mahalle Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde 05 ED 580 plakalı aracı ile seyir halinde olan Avni Kurşun (58) direksiyon başında fenalaştı. Direksiyon başında yığılan sürücünün kullandığı otomobil kaldırıma çıktı. Çevredekilerin durumu 112 sağlık ekiplerine bildirmesi ile olay yerine gelen ambulansla Kurşun, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - AMASYA

Mustafa Kemal Atatürk, Amasya, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

21:28   Trabzon ve Giresun'da orman yangınları - Haberler
21:27   Konya'da ahır yandı, 240 hayvan telef oldu - Haberler
21:26   Bitkisel yağ yüklü kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Haberler
21:24   (Özel) Esenler'de otomobil yol ortasında alev aldı - Haberler
21:18   Direksiyon başında fenalaşan sürücü hayatını kaybetti - Haberler
20:32   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı: Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızı tebrik diyorum - Haberler
20:28   Hırsızı yakaladı, kaçmasın diye üzerine oturup polisi bekledi - Haberler
19:54   5 kişiyi pompalı tüfekle katleden katilden kan donduran sözler: İçime cin girmiş gibi oluyorum - Haberler
19:31   Rapunzel masalı gerçek oldu! Her gün defalarca evlilik teklifi alıyor, gören koklamak istiyor - Haberler
19:21   Büyük rezalet! Evli öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişki görüntüleri çekti - Haberler
23.12.2019 21:35:06