Haberler » 3. Sayfa » Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, minibüs tellere asılı kaldı - Haberler

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, minibüs tellere asılı kaldı

Tokat'ta direksiyon başında kalp krizi geçiren servis şoförünün kullandığı minibüs tellere asılı kaldı.

20.01.2020 20:14 | Son Güncelleme: 20.01.2020 20:19Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, minibüs tellere asılı kaldı
'ta direksiyon başında kalp krizi geçiren servis şoförünün kullandığı minibüs tellere asılı kaldı.

Edinilen bilgiye göre. Bedestenlioğlu Mahallesi bölgesinde seyir halinde olan Ahmet Kerçek (53) idaresindeki 60 S 0028 plakalı servis, sürücünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıktı. Kaldırma çıkarak istinat duvarını aşan minibüs tel örgülere takılarak asılı kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste yolcunun bulunmadığı kazada kalp krizi geçiren sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Kerçek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Servis aracı olay mahalline çağrılan kurtarıcıyla yerinden kaldırıldı. - TOKAT

Kalp Krizi, Şahintepe, Tokat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

21.01.2020 06:54:46