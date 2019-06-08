Seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Elazığ'da direksiyon başında kalp krizi geçirip, banklara çarpan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi. Otomobiliyle önce kaldırıma çıkan talihsiz sürücü çocuk parkındaki banklara çarparak durabildi. Sürücü kaldırıldığı rağmen Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Elazığ- Malatya yolu Karayolu Lojmanları önünde meydana gelen olayda, Selahattin K. idaresindeki 23 BR 026 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsü kalp krizi geçirdi. Bu sırada otomobil önce kaldırıma çıktı ardından çocuk parkında bulunan banklara çarparak durabildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçiren sürücü kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine ulaşan polis ekipleri inceleme yaptı.

Kaynak: İHA