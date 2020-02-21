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Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü ambulansta yaşamını yitirdi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, direksiyon başında kalp krizi geçirip, park halindeki bir araca çarpan otomobil sürücüsü 68 yaşındaki Ali Karul, hastaneye kaldırılmak istenirken yolda yaşamını yitirdi.

21.02.2020 18:11 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:11Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü ambulansta yaşamını yitirdi

AYDIN'ın ilçesinde, direksiyon başında kalp krizi geçirip, park halindeki bir araca çarpan otomobil sürücüsü 68 yaşındaki Ali Karul, hastaneye kaldırılmak istenirken yolda yaşamını yitirdi. Karul'un duran kalbinin ambulansta yapılan müdahalelere rağmen tekrar çalıştırılamadığı bildirildi.

Cumhuriyet Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'ndeki bir kahvehanede oturan Ali Karul, bugün saat 14.00 sıralarında, evine gitmek üzere 09 ABE 214 plakalı otomobiline bindi. Hareket ettikten bir süre sonra Karul, direksiyon başında fenalaştı. Direksiyonun kontrolünü kaybeden Karul, park halinde bulunan 09 RY 775 plakalı otomobile çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiği belirlenen Karul'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürülmek üzere ambulansa alınan Karul'un kalbi yolda durdu. Sağlık ekibinin yol boyunca yaptığı müdahaleye rağmen Karul'un duran kalbi tekrar çalıştırılamadı. Polis, Karul'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.



Kalp Krizi, Nazilli, Güncel

Kaynak: DHA

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