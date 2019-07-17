17.07.2019 17:31
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Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü

Çaycuma ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi.

Çaycuma ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 74 DD 894 plakalı otomobil sürücüsü Soner Kaynak (39), ilçeye bağlı Nebioğlu beldesinden Yeşilyurt köyüne seyir halindeyken fenalaştı.
Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki çalılıklara girdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan Kaynak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak'ın geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaynak: AA
Kalp Krizi, Nebioğlu, Çaycuma, Güncel

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