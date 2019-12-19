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Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücüyü polis kurtardı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken rahatsızlanan sürücü Birol Arıkan (45), yardım istediği polis memuru tarafından hastaneye yetiştirildi.

19.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:40 Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücüyü polis kurtardı

ANTALYA'nın ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken rahatsızlanan sürücü Birol Arıkan (45), yardım istediği polis memuru tarafından hastaneye yetiştirildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Arıkan'ın müdahaleyle yaşama döndürüldüğü olay anı kameraya yansıdı.

Gazipaşa merkez Cumhuriyet Mahallesi'ndeki D-400 karayolunda 20 Nisan günü meydana gelen olayda, Birol Arıkan sanayiye gitmek için 07 UY 868 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Seyir halindeyken rahatsızlanan Birol Arıkan, o sırada karayolu üzerinde uygulama yapan Gazipaşa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerini fark etti.

Aracını durduran Arıkan, kalbini tutarak görevli polis memurlarına nefes alamadığını söyleyerek, hastaneye götürmelerini istedi. Bunun üzerine bir polis memuru Birol Arıkan'ı sürücü koltuğundan alıp, yolcu koltuğuna oturttu ve Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne doğru yola çıktı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Birol Arıkan'ın kalbi durdu. Doktorların müdahalesi sonrası hayata döndürülen Birol Arıkan tedavisi sonrası sağlığına kavuştu.

Olay anı bir güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde uygulama noktasında otomobilini durduran Birol Arıkan'ın durumunu fark eden polis memurunun kendisini yolcu koltuğuna oturtup, otomobille hastaneye götürdüğü anlar yer aldı.



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Kaynak: DHA

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