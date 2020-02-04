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Direksiyon başında kalp krizi geçirince kaza yapan otomobilin sürücüsü öldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, kalp krizi geçirdikten sonra 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

04.02.2020 18:18 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:35Direksiyon başında kalp krizi geçirince kaza yapan otomobilin sürücüsü öldü
'nın ilçesinde, kalp krizi geçirdikten sonra 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hasan Yılmazer'in (68) kullandığı 43 HY 746 plakalı otomobil, Kanal Caddesi'nde 3 araca çarptıktan sonra polis merkezi binasının araç giriş kapısına vurarak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücünün kalp krizi geçirdiğini belirledi.
Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmazer, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Hasan Yılmazer, Kalp Krizi, Tavşanlı, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

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