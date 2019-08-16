Haberler» 3. Sayfa» Haber

Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü öldü

Karaman'da direksiyon başında rahatsızlanan sürücünün kullandığı otomobil park halindeki araca çarparak durabildi.

16.08.2019 18:26 Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü öldü
Karaman'da direksiyon başında rahatsızlanan sürücünün kullandığı otomobil park halindeki araca çarparak durabildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 66 yaşındaki Duran E., kullandığı 70 EA 919 plakalı otomobil sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine park halindeki otomobile çarparak durabildi. Duran E.'nin direksiyon başında baygın halde olduğunu gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sürücü ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücünün kalp krizi geçirmesi üzerine hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Atatürk Bulvarı, Karaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:36   Bayburt'ta orman yangınında 100 dönüm alan zarar gördü
18:35   Ümraniye'deki yangının boyutu ortaya çıktı
18:35   Çeşme'de 1 günde 93 göçmen yakalandı
18:33   45 göçmeni İstanbul'dan kamyonet kasasında Fethiye'ye getiren 4 organizatör tutuklandı
18:32   Karaman'da namaz sırasında cami tavanı çöktü
18:30   Evine girmek için balkona tırmanırken düşen kadın ölümden döndü
18:29   Otomobilde kafasına taş isabet eden kadın öldü