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Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde direksiyon başında rahatsızlanan sürücünün park halindeki 2 araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

19.12.2019 17:17 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:23 Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı
'nın ilçesinde direksiyon başında rahatsızlanan sürücünün park halindeki 2 araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi Ada Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı istikametine doğru seyir halinde olan ve direksiyon başındaki sürücüsü rahatsızlık geçiren 34 RK 7631 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil park halinde bulunan 54 HC 290 ve 34 EJ 8786 plakalı 2 otomobile çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşlar kazayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Konunun verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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