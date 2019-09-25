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Direksiyon başında sigara içenlere, 153 TL para cezası uygulandı

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde özel araçlara yönelik sigara uygulaması yaptı.

25.09.2019 17:18Direksiyon başında sigara içenlere, 153 TL para cezası uygulandı
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde özel araçlara yönelik sigara uygulaması yaptı. Direksiyon başında sigara içen sürücülere 153 TL idari para cezası uygulandı.

Sivas'ta polis ekiplerince trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araç" uygulaması gerçekleştirildi. Sivas İl emniyet Müdürlüğünce çok sayıda polisin katılımı ile şehrin farklı noktalarında yapılan uygulamada, sürücülerin sigara içip içmedikleri denetlendi. Güzergahlarda kamerayla kayıt alan polis, direksiyon başında sürücünün sigara içtiğini tespit ederek araçların plakalarını uygulama noktasındaki ekiplere bildirdi. Bu araçları durduran ekipler, sigara içen sürücülere 153 TL cezai işlem uyguladı. - SİVAS

Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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