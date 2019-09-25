Haberler » Güncel » Haber

Direksiyon başında sigara içenlere ceza yağdı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde araç içerisinde sigara içen 12 kişiye toplam bin 836 TL idari para cezası uygulandı.

25.09.2019 18:41Direksiyon başında sigara içenlere ceza yağdı
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde araç içerisinde sigara içen 12 kişiye toplam bin 836 TL idari para cezası uygulandı.
Türkiye genelinde trafik güvenliğinin sağlanabilmesi ve vatandaşların sağlığının korunması maksadıyla 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan "dumansız araç uygulaması" kapsamında Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10.00-12.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde araç içerisinde tütün mamulü tüketen 12 şahsa Kabahatler Kanunu'na göre bin 836 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 6 bin 658 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 21 kişi de yakalandı. İdari işlemler sonucu 19 şahsa 2 bin 954 TL cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimlerde 3 bin 531 araç sorgulanırken, 37 araca 17 bin 302 TL ceza kesildi, 13 araç trafikten men edildi.
(İHA)

Zonguldak, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:22 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
20:22 Kapkaççıyı kırmızı tişörtü ele verdi
20:20 Trump'tan Zelenskiy'le yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili açıklama: Baskı yoktu
20:17 İngiliz turistler çiçeklerle uğurlandı
20:17 Mehmet yüzügüler son yolculuğuna uğurlandı
20:16 Diyarbakır 9. Karpuz Festivali'nde 49 kiloluk karpuz şaşırttı
20:16 480 kişilik iş için 6 bin 583 kişi başvurdu