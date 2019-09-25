Haberler » 3. Sayfa » Haber

Direksiyon başında sigara içenlere ceza yağdı

Direksiyon başında sigara içenlere ceza yağdı Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde özel araçlara yönelik sigara uygulaması yaptıSİVAS - Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde özel araçlara yönelik sigara uygulaması yaptı.

25.09.2019 20:21
Direksiyon başında sigara içenlere ceza yağdı
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde özel araçlara yönelik sigara uygulaması yaptı
SİVAS - Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde özel araçlara yönelik sigara uygulaması yaptı. Direksiyon başında sigara içen sürücülere 153 TL idari para cezası uygulandı.
Sivas'ta polis ekiplerince trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araç" uygulaması gerçekleştirildi. Sivas İl emniyet Müdürlüğünce çok sayıda polisin katılımı ile şehrin farklı noktalarında yapılan uygulamada, sürücülerin sigara içip içmedikleri denetlendi. Güzergahlarda kamerayla kayıt alan polis, direksiyon başında sürücünün sigara içtiğini tespit ederek araçların plakalarını uygulama noktasındaki ekiplere bildirdi. Bu araçları durduran ekipler, sigara içen sürücülere 153 TL cezai işlem uyguladı.
Direksiyon başında sigara içenlere ceza yağdı

Emniyet Müdürlüğü, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:39 Antalya'da lise öğrencilerine şiddet iddiası: Müdür 7 öğrenciyi sopa kırılıncaya kadar dövdü
21:38 İstanbul'daki denetimde sigara içerken yakalanan sürücüler arasında ilginç diyalog
21:38 Marmaris'te 200 araca sigara denetimi yapıldı
21:35 Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu
21:35 New York'ta Türk ailenin evi kundaklandı
21:25 O çiftlik FETÖ itirafçısı avukatın çıktı
21:23 Karayolunda faciaya ramak kala... Polislerin içinde bulunduğu otomobilin üzerine çam ağacı devrildi