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Direksiyon başında sıkışan kamyon şoförünü itfaiye kurtardı

AYDIN'ın Söke ilçesinde, TIR'a arkadan çarparak direksiyon başında sıkışan kamyon şoförü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

27.11.2019 16:59 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:59Direksiyon başında sıkışan kamyon şoförünü itfaiye kurtardı

AYDIN'ın ilçesinde, TIR'a arkadan çarparak direksiyon başında sıkışan kamyon şoförü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Söke- Karayolu Argavlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Buttak yönetimindeki 48 KB 496 plakalı kamyon, önünde giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 HD 0320 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonrası kamyon şoförü Buttak, direksiyon başında sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Direksiyonda sıkışan Buttak'ı sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı Buttak ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsünün ifadesine başvurulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



İtfaiye, Aydın, Söke, Güncel

Kaynak: DHA

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