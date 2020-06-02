Direksiyon başında silahlı saldırıya uğrayan sürücü hayatını kaybetti

Bursa'da otomobilde tartıştığı şüpheli tarafından silahla vurulan sürücü, yardım istemek için girdiği dinlenme tesisinde araçtan indikten sonra yere yığılarak yaşamını yitirdi.

02.06.2020 15:55 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:59
Bursa'da otomobilde tartıştığı şüpheli tarafından silahla vurulan sürücü, yardım istemek için girdiği dinlenme tesisinde araçtan indikten sonra yere yığılarak yaşamını yitirdi.
Bursa- İzmir Otoyolu'nda 16 Y 4492 plakalı otomobille seyir halinde olan Hayrullah Çalışmaz (54) ile araçta bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı.
Otomobilin arka koltuğundaki zanlı, yanındaki tabancayla Çalışmaz'a ateş etti.
Yakın mesafedeki dinlenme tesisine giren Çalışmaz, akaryakıt pompalarının bulunduğu bölümde aracı durdurup yardım istemek için indiği sırada yere yığıldı.
Şüpheli ise aracın direksiyonuna geçerek olay yerinden uzaklaştı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Hayrullah Çalışmaz'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Kayıtlarda, benzinlikte aracı durduran sürücünün indikten sonra yere yığılması, şüphelinin ise aracı alıp uzaklaşması y Direksiyon başında silahlı saldırıya uğrayan sürücü hayatını kaybetti

Kaynak: AA

Etiketler: İzmir, Bursa, Güncel, Haber

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